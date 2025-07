“Kiss my ass, ma a domicilio, nel mio resort”: il punto piĂą basso della Storia europea. Un'altra nefandezza della signora tedesca dopo gli sms cancellati A domicilio, come una squillo qualsiasi, la signora degli sms scambiati con Albert Bourla ha baciato il culo di Donald Trump. Non in una se. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Accordo Stati Uniti-Unione Europea sui dazi: un atto di sottomissione vergognoso e degradante, un vomitevole anilingus