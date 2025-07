Italia-Repubblica Ceca amb Marsili | Cooperazione in settori innovativi

“Le relazioni economiche e commerciali tra Italia e Repubblica Ceca sono intense e in crescita. Con uno scambio commerciale complessivo che nel 2024 si avvicina ai 18 miliardi di euro, le relazioni economiche tra Italia e Repubblica Ceca si confermano eccellenti. L’Italia si posiziona stabilmente come sesto partner commerciale della Repubblica Ceca sia per export sia per import, a riprova della soliditĂ dei legami bilaterali. In termini assoluti, l’export italiano verso la Cechia supera quello destinato a economie di rilevanza globale come Brasile, Giappone, India e Canada”. Così  Mauro Marsili, Ambasciatore d’Italia a Praga, in una intervista a Relazioni internazionali di Tribuna economica. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Italia-Repubblica Ceca, amb. Marsili: “Cooperazione in settori innovativi”

In questa notizia si parla di: italia - repubblica - ceca - marsili

Italia Under 17, esordio vincente agli Europei: Inacio e Arena stendono la Repubblica Ceca - Inizia con il piede giusto l`Europeo Under 17 dell`Italia campione in carica. I ragazzi di Massimiliano Favo battono 2-1 la Repubblica Ceca nella.

De Bruyne al Napoli, era da Ronaldo che in Italia non arrivava un fuoriclasse così (Repubblica) - De Bruyne al Napoli, era da Ronaldo che in Italia non arrivava un fuoriclasse così (Repubblica) De Bruyne al Napoli.

De Bruyne al Napoli, era da Ronaldo che in Italia non arrivava un fuoriclasse così (Repubblica) - De Bruyne al Napoli, era da Ronaldo che in Italia non arrivava un fuoriclasse così (Repubblica) De Bruyne al Napoli.

Ambasciata d'Italia a Praga Vai su Facebook

Navalis 2025: un ponte tra Praga e Venezia all’insegna di San Giovanni Nepomuceno; L’ARENA DI VERONA TORNA A PRAGA, CULLA MUSICALE D'EUROPA, DOPO VENT’ANNI E ANNUNCIA AUDIZIONI APERTE PER I CANTANTI DI TUTTO IL MONDO; Importante riconoscimento per Claudio Pocci.

Qualificazioni Europei U.22 F: l'Italia batte la Rep.Ceca all'esordio - 10) e coach Gagliardi cambia Marchesini per Atamah; centrale azzurra che mette subito a terra la palla del 14- Lo riporta corrieredellosport.it

Universiadi: l'Italia batte la Repubblica Ceca e vola in semifinale - Le azzurre di Parisi dominano il quarto di finale imponendosi 3- Riporta corrieredellosport.it