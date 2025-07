Quanto ci piace l’effetto zuccherino delle jam lips?

Fragole, mirtilli, ciliegie o albicocche: qual è il gusto di marmellata più buono? Mentre decidiamo, non ci facciamo sfuggire le jam lips, le labbra effetto “marmellata”, lucide e juicy. Questo nuovo trend prevede di ricreare quella copertura zuccherina e specchiata tipica della marmellata. Il vero pregio di questo effetto? È la possibilità di scegliere il colore: sarà infatti semplicissimo ricreare l’effetto, sia per quanto riguarda la parte visiva, sia per la parte profumata. Come fare le jam lips, le labbra marmellata. Le caratteristiche per ricreare questo look sono due. La prima riguarda la sapiente stratificazione dei prodotti, che permette di raggiungere un gradiente tipico della confettura (sopratutto quella in pezzi). 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

