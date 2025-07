Maurizio Cocco assolto anche dall' accusa di frode fiscale

Buone notizie dall'Africa al nord della Ciociaria. Da qualche ora si è diffusa la news che  Maurizio Cocco, l'italiano che ha passato tre anni in carcere in Costa d'Avorio e solo poche settimane fa era stato scarcerati su cauzione, è stato assolto dall'accusa di frode fiscale.La notizia della. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

In questa notizia si parla di: cocco - assolto - accusa - frode

Maurizio Cocco assolto dopo 3 anni in carcere in Costa d’Avorio, il legale accusa: "Nessun aiuto dal governo" - In Costa d'Avorio l'ingegnere Maurizio Cocco è stato assolto in via definitiva: era stato accusato prima di narcotraffico e poi di frode fiscale

Maurizio Cocco, assolto anche dall'accusa di frode fiscale; Maurizio Cocco assolto dopo 3 anni in carcere in Costa d’Avorio, il legale accusa: Nessun aiuto dal governo; Fiuggi - Fine di un incubo, legale Maurizio Cocco: Assolto anche dall'accusa di frode fiscale.

Imprenditore di Fiuggi assolto dopo 3 anni, l'odissea di Maurizio Cocco: «In carcere da innocente, ho perso 40 kg» - Ieri, la Corte d’Appello di Abidjan, capitale della Costa d’Avorio, lo ha assolto dall'accusa di frode ... Scrive msn.com

Maurizio Cocco assolto dopo 3 anni in carcere in Costa d’Avorio, il legale accusa: "Nessun aiuto dal governo" - In Costa d'Avorio l'ingegnere Maurizio Cocco è stato assolto in via definitiva: era stato accusato prima di narcotraffico e poi di frode ... Lo riporta virgilio.it