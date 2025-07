Eataly chiude negozio a Verona | Perdite insostenibili Futuro in bilico per 30 lavoratori

Eataly chiude il suo negozio a Verona dopo solo due anni (il prossimo 3 agosto). Ad annunciarlo è stato lo stesso gruppo, oggi controllato dal fondo Investindustrial di Andrea Bonomi. Il punto vendita, aperto nel 2022 negli ex Magazzini Generali di Verona Sud, non ha mai raggiunto risultati. 🔗 Leggi su Today.it

Dopo meno di tre anni, Eataly chiude il punto di Verona all'ex Stazione Frigorifera - Non c'è ancora una data ufficiale, ma sta per concludersi il tempo di Eataly a Verona. A meno di tre anni dall'apertura, il punto vendita inaugurato il 5 ottobre 2022 all’interno della stazione frigorifera degli ex Magazzini generali a Verona sud dal gruppo fondato da Oscar Farinetti, adesso.

Eataly chiude a Verona, lavoratori a rischio e futuro incerto per la Rotonda - Era nell’aria da tempo, stando alle testate locali, ma ora è ufficiale: Eataly chiude la sua sede di Verona.

Eataly chiude a Verona, altro flop per Farinetti - È durata poco meno di vent’anni «il grande luna park del cibo per adulti» targato Oscar Farinetti che, da imprenditore illuminato e fondatore di Eataly con il passare degli anni s’è trasformato in un “Re Mida al contrario”.

