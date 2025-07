Si fingevano tecnici dell' impianto di riscaldamento per compiere furti in casa di anziani | indagati due uomini

Il modus operandi era sempre lo stesso: individuare le vittime in base alla loro più anziana età, fingersi tecnici dell'impianto di riscaldamento, fingere di dover eseguire un controllo alle tubature, entrare nell'abitazione e compiere il colpo. Una pratica collaudata e che è finita al centro. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

