Dopo la sua partecipazione a Belve e un post, successivamente rimosso, in cui attaccava il “circoletto” del cinema italiano, l’attore Michele Morrone torna alla carica. La sua ospitata nel programma di Francesca Fagnani aveva provocato diverse polemiche sui social alle quali l’interprete aveva così risposto: “Bisogna essere un po’ sinistroidi, con le boiserie anche nel cu**o per essere riconosciuti come attori in Italia. Ciò che ho detto ieri sera al programma Belve è un pensiero che ho da tempo e, credetemi, non sono il solo. Non mi sento parte di un cinema, quello italiano che se la canta e se la suona da solo, pieno zeppo di pregiudizi nei confronti dei ‘diversi’ che se non hai studiato alla Silvio D’Amico o al centro sperimentale non sei nessuno, se non la pensi con il cuore a sinistra sei solo un fascista, se non usi scarpe Clark e non dai l’idea di essere trasandato, non sei un vero attore. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Michele Morrone: “Oggi la sinistra è fatta solo di radical chic che non sanno niente del comunismo vero”