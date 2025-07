Il Festival sul Giornalismo d’Inchiesta delle Marche 2025 | un tributo al coraggio dell’informazione

Festival sul Giornalismo d’Inchiesta delle Marche: luci accese sul coraggio della veritĂ , tra grandi firme e storie che sfidano il silenzio. Settembre nelle Marche si colora di parole, idee e veritĂ con la quattordicesima edizione del Festival sul Giornalismo d’ Inchiesta delle Marche, che si terrĂ dal 2 al 19 settembre 2025 nei comuni di Osimo, Filottrano, San Marcello e Ancona. Un appuntamento imperdibile che mette al centro il valore dell’informazione libera, il coraggio di chi indaga, e l’importanza del dibattito pubblico in tempi digitali. Nato dall’intuizione di Gianni Rossetti, fondatore della Scuola di Giornalismo di Urbino e per vent’anni presidente dell’Ordine dei Giornalisti delle Marche, il Festival è oggi a lui intitolato e vive grazie all’instancabile impegno dei volontari del Circolo Culturale JU-TER Club Osimo, guidato da Silvia Simoncini. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com Š Gbt-magazine.com - Il Festival sul Giornalismo d’Inchiesta delle Marche 2025: un tributo al coraggio dell’informazione

In questa notizia si parla di: marche - festival - giornalismo - inchiesta

Sopravento 2025, conferenza del festival della Marche con Colapesce Dimartino - Torna a Fano il festival Sopravento, con la direzione artistica di Colapesce Dimartino, le loro dichiarazioni e il programma completo.

Marche Film Commission protagonista all'edizione numero 78 del Festival di Cannes - ANCONA – Fondazione Marche Cultura-Marche Film Commission in prima fila al Festival di Cannes per presentare ai numerosi professionisti dell’industria audiovisiva le bellezze e le opportunità della Regione offerte alle produzioni, nell’evento “Marche the place to be.

Marche, Acquaroli al Festival delle Regioni e delle Province autonome 2025 - Il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, partecipa al Festival delle Regioni e delle Province autonome, in programma a Venezia da ieri 18 fino a domani 20 maggio 2025, sul tema ‘Alla scoperta delle eccellenze regionali: un viaggio tra innovazione e tradizione’.

Festival Giornalismo Inchiesta delle Marche - Gianni Rossetti Vai su Facebook

Festival del Giornalismo d’Inchiesta: Giovanna Botteri tra gli ospiti premiati dell’edizione 2025; Giornalismo d’inchiesta protagonista al Festival ‘Macchie e Inchiostri’; Il Festival sul Giornalismo d’Inchiesta delle Marche 'Gianni Rossetti' celebra la sua tredicesima edizione dal 4 settembre all’11 ottobre 2024.

Piano di Sorrento. Festival Internazionale del Giornalismo e del Libro d'Inchiesta, lunedì 28 luglio a Villa Fondi ospite Luigi de Magistris - Nuovo appuntamento con il Festival Internazionale del Giornalismo e del Libro d’Inchiesta – V edizione. Segnala reportweb.tv

Rai, Conte: “Dalla destra lottizzazione sfrenata”. Schlein ... - Schlein: “Sosteniamo il giornalismo d’inchiesta” Il leader del M5S, Giuseppe Conte, al presidio davanti alla Rai ... repubblica.it scrive