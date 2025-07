Lookman Inter sensazioni negative sulla nuova offerta | l’Atalanta verso un altro no il motivo

Lookman Inter, le ultime sul futuro dell’attaccante nigeriano dell’Atalanta nel mirino del club nerazzurro per il calciomercato estivo. Quella di oggi è una giornata potenzialmente decisiva per il futuro di Ademola Lookman e per l’ Inter, che continua a spingere per consegnare a Cristian Chivu il suo esterno offensivo ideale. Secondo quanto riportato da Sky Sport, è in programma un nuovo contatto diretto tra Beppe Marotta e Luca Percassi, amministratore delegato dell’ Atalanta, per provare a chiudere la trattativa dopo giorni di dialoghi serrati ma senza ancora una fumata bianca. L’Inter si prepara a formalizzare un nuovo rilancio, con una proposta che arriverĂ a circa 45 milioni di euro complessivi, bonus inclusi. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Lookman Inter, sensazioni negative sulla nuova offerta: l’Atalanta verso un altro no, il motivo

