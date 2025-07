Sagra della lumaca a Graffignano

Torna a Graffignano, in provincia di Viterbo, la Sagra della Lumaca.Giunta alla 28esima edizione, la manifestazione si terrà nei giorni 12-13-14-15-16-17 agosto 2025.La degustazione delle lumache cucinate secondo le più antiche ricette tipiche dell'Alta Tuscia, sarà accompagnata da ottimi vini. 🔗 Leggi su Romatoday.it

La tradizione culinaria con un tocco di originalità : torna la 'Sagra della lumaca' - Casumaro si prepara ad ospitare ancora una volta uno degli eventi gastronomici più attesi dell'estate: la Sagra della Lumaca, dal 25 luglio al 10 agosto.

Sagra della Lumaca e festa patronale di Sant'Alberto a Manesseno - Ritorna la consueta Sagra della Lumaca in occasione della Festa Patronale di Sant'Alberto. Appuntamento nell'entroterra ligure sabato 12 e domenica 13 luglio, in via Meirana 1 a Manasseno (Sant'Olcese).

La sagra della lumaca che in un paesino del Salento registra più presenze che in uno stadio - Oltre 100mila persone ogni anni partecipano alla festa di Cannole, un paese in provincia di Lecce, che per l'occasione serve circa 40 quintali di lumache.

