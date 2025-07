Recupero della vista grazie alla terapia genica a doppio vettore | la prima sperimentazione italiana

V ista recuperata per un paziente italiano di 38?anni affetto da sindrome di Usher tipo?1B  dopo aver ricevuto, nel luglio 2024 presso la Clinica Oculistica dell’UniversitĂ degli Studi della Campania “Luigi?Vanvitelli”, una terapia genica a “doppio vettore”, innovativa e sviluppata dall’ Istituto Telethon di Genetica e Medicina (TIGEM) di Pozzuoli. A un anno dall’intervento, la funzionalitĂ visiva è significativamente migliorata, anche in condizioni di luminositĂ ridotta. Miopia: 5 consigli per rallentarla X Il paziente che ha recuperato la vista e la sindrome di Usher tipo?1B. La sindrome di Usher tipo?1B è causata da mutazioni del gene MYO7A, che provocano sorditĂ alla nascita, disfunzione vestibolare e perdita progressiva della vista per retinite pigmentosa nei primi anni di vita. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Recupero della vista grazie alla terapia genica a doppio vettore: la prima sperimentazione italiana

