Bce lo staff contro la presidente Lagarde | Comportamenti antidemocratici

Nell’ultima escalation di tensioni tra la Banca Centrale Europea e i suoi dipendenti, in una lettera indirizzata a Christine Lagarde – visionata dal Financial Times – i rappresentanti del personale hanno denunciato che la governance della massima autorità monetaria dell’eurozona non ha rispettato proprio i principi dello stato di diritto, tanto elogiati dalla stessa presidente nei suoi discorsi pubblici, rendendosi responsabile di comportamenti «antidemocratici». Favoritismi, contratti precari e tassi elevati di burnout tra i dipendenti: il ‘lato oscuro’ della Bce. «Siamo dispiaciuti di vedere che questi principi espressi al di fuori dell’istituzione sembrano ricevere scarso valore all’interno dell’istituzione a causa della sua struttura di potere», ha scritto il presidente del comitato del personale, Carlos Bowles. 🔗 Leggi su Lettera43.it

