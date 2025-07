Tesla-Samsung perché l’accordo sui chip fa contenta l’America

“Il nuovo gigantesco stabilimento Samsung in Texas sarĂ dedicato alla produzione del chip AI6 di nuova generazione di Tesla”. Quando a dare la conferma è il diretto interessato, allora c’è da crederci. Lunedì Elon Musk ha dato l’annuncio di un accordo tra la sua Tesla e Samsung Electronics, che garantirĂ la fornitura di semiconduttori all’azienda automobilistica. Un’operazione complessiva da 16,5 miliardi di dollari, ma la produzione salirĂ notevolmente, per una partnership che partirĂ il prossimo 24 luglio durerĂ 8 anni, fino al termine del 2033. “L’importanza strategica di questa decisione è difficile da sopravvalutare”, continua Musk in una serie di post pubblicati su X. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Tesla-Samsung, perchĂ© l’accordo sui chip fa contenta l’America

