Posti in deroga sostegno 2025 26 | utilizzabili per assegnazioni provvisorie e supplenze in aggiornamento

Gli Uffici Scolastici stanno autorizzando i posti di sostegno in deroga per l’anno scolastico 202526, sulla base delle richieste delle istituzioni scolastiche. Tali posti, inseriti in organico di fatto, potranno essere utilizzati per assegnazioni provvisorie dei docenti di ruolo oppure per supplenze annuali fino al 30 giugno 2026, assegnate da GaE e GPS. Posti in . Posti in deroga sostegno 202526: utilizzabili per assegnazioni provvisorie e supplenze in aggiornamento . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

Mobilità DS nel decreto scuola: disponibile il 100% dei posti vacanti in ciascuna regione per l’a.s. 2025/2026. La deroga deve rispettare le riserve per i vincitori dei concorsi - L'articolo 10-bis del decreto scuola 2025 introduce una deroga alle disposizioni contrattuali vigenti in materia di mobilità interregionale dei dirigenti scolastici.

Sostegno e posti in deroga: evitare i ricorsi per le ore assegnate e privilegiare l’inclusione scolastica - L'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania ha reso disponibile sul proprio sito una nota relativa all'organico di sostegno, posti in deroga, che fa seguito alla nota dello scorso 26 maggio su progettazione e organizzazione dei percorsi di inclusione scolastica (prot.

Sostegno, posti in deroga e PEI: le indicazioni per evitare contenziosi - L’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania chiarisce come gestire i posti in deroga per il sostegno, con l’obiettivo di prevenire i ricorsi e rafforzare la coerenza tra PEI, richieste dirigenziali e risorse.

