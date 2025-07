Alunno promosso con 9 all’esame di terza media i genitori vogliono il 10 e fanno ricorso al Tar ma i giudici danno loro torto Il commento del giurista | La Giustizia non è un gioco

Bussare alla porta del TAR per modificare un voto scolastico non accade ogni giorno, eppure a Canicattì, nell’Agrigentino, i genitori di uno studente hanno tentato proprio questa strada. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Alunno con fragilità psicofisiche prende 6 in condotta per “reiterate mancanze di rispetto verso docenti e compagni”. I genitori fanno ricorso al TAR, ma lo perdono. SENTENZA - Il Tar della Lombardia, con la sentenza 1547/2025 depositata lo scorso 5 maggio, ha respinto il ricorso presentato dai genitori di uno studente, frequentante un istituto scolastico in provincia di Monza-Brianza confermando la legittimità del voto "6" in condotta assegnato al ragazzo.

Treviso, i genitori dell'alunno rimproverato dalla maestra perché "stufa di correggere errori": "Terrorizzato dall'andare a scuola" - La mamma del bambino ha anche detto che, per provare a risolvere la situazione, si è recata dai carabinieri

«Se continui a fare errori, per me puoi stare a casa»: la nota della maestra all'alunno di quinta elementare fa infuriare i genitori - TREVISO - Troppi errori grammaticali nei compiti di un alunno che frequenta la quinta elementare in una scuola primaria paritaria della provincia di Treviso.

Promosso con 9 agli esami di terza media, i genitori vogliono il 10 e fanno ricorso al Tar: condannati a pagare le spese - I giudici rigettano la domanda e ricordando che il ragazzo era stato ammesso all’esame con 9 e che nelle due prove di lingua, non del tutto prive di errori, aveva preso 8. agrigentonotizie.it scrive

Esami terza media, genitori non fanno partecipare il figlio con sindrome di Down per fargli ripetere l’anno: la scuola dice no - Una storia contorta che vede come protagonista un ragazzo con sindrome di Down della provincia di Ancona di quattordici anni. Da tecnicadellascuola.it