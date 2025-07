Dazi 11 Paesi Ue alla Commissione | Serve scudo commerciale per l’acciaio

Bruxelles, 29 luglio 2025 - L'Unione europea ha pubblicato una nota informativa sul patto sui dazi siglato domenica in Scozia, che prevede l’imposizione di tariffe del 15% su gran parte delle importazioni dall’Europa. Nel testo sono confermati i punti e le percentuali giĂ emersi a Bruxelles nella mattinata. Permangono, invece, differenze rispetto alla scheda informativa diffusa ieri sera dalla Casa Bianca. Tra i punti non concordanti tra i due testi i dazi su chip e farmaci, che secondo l'esecutivo comunitario al momento non sono tassati. Nella nota Ue inoltre non compare alcun impegno di Bruxelles sulla digital tax. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Dazi, 11 Paesi Ue alla Commissione: “Serve scudo commerciale per l’acciaio”

Lettera di 11 Paesi europei alla Commissione: "Serve uno scudo commerciale sui dazi per l'acciaio". Il documento scritto su iniziativa della Francia. C'è anche l'Italia.

Ieri l'incontro tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, che hanno raggiunto un accordo sui dazi a cui Trump intende sottoporre le merci provenienti dall'Unione europea a partire dal pro

Dazi, Parigi boccia l’intesa: “Ue sottomessa a Usa”. La Commissione difende l’accordo; Trump e Von der Leyen: abbiamo un accordo, dazi al 15%. Nessun cambiamento su acciaio e alluminio; Serve uno scudo per l'acciaio. La reazione dell'Italia e altri 10 Paesi Ue all'accordo sui dazi.

