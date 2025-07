Caritas Ambrosiana Erica Tossani e don Paolo Selmi nuovi direttori

Milano, 29 luglio 2025 – Con un decreto firmato ieri, l’Arcivescovo, monsignor Mario Delpini, ha nominato come nuovi direttori di Caritas Ambrosiana Erica Tossani e don Paolo Selmi. Le nomine saranno effettive dal prossimo 1° settembre e avranno durata triennale. “Mossi dall’urgenza di imparare sempre più e meglio a lavorare insieme - si legge nel decreto - desideriamo affidare, in solido, la responsabilità della Caritas Ambrosiana alla figura di un presbitero e a quella di un laico”. L’arcivescovo di Milano Mario Delpini ha preparato un testo dal titolo “La pace sia con voi” rivolto a tutti i fedeli ambrosiani I nuovi direttori subentrano a Luciano Gualzetti il cui mandato si conclude il 31 agosto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Caritas Ambrosiana, Erica Tossani e don Paolo Selmi nuovi direttori

