Durante lo scandalo P2 dicono i file dell’Fbi Licio Gelli telefonava al segretario di Stato Usa

Il 25 gennaio 1982, nel momento più difficile della sua vita, ormai scoperte pubblicamente le sue manovre e i suoi sodali (praticamente quasi tutta la classe dirigente del paese), Licio Gelli ha cercato al telefono Alexander Haig, il potente segretario di Stato dell’era di Ronald Reagan: lo assicurano i file dell’Fbi desecretati e pubblicati da Gianni Barbacetto e Stefania Maurizi nell’edizione cartacea di oggi de Il Fatto, in un ampio pezzo che per la prima volta ci fa toccare con mano notizie fino ad ora tenute segrete. Mi ha molto colpito quel particolare su Haig perché io stessa, durante una intervista nella sua casa di Arezzo, chiesi a Gelli se fosse vero che il suo potere derivasse dall’investitura ricevuta in passato proprio da quell’uomo ed egli annuì. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

