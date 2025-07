Castelporziano sotto assedio | raid contro le auto in sosta

Ostia, 29 luglio 2024 – Ritornare dopo una giornata al mare e ritrovare i vetri della propria auto in frantumi o, quando si è fortunati, la serratura forzata e l’abitacolo svuotato di quanto lasciato al suo interno. Accade ai Cancelli di Ostia: come avevano già raccontato all’Adnkronos gli avventori delle spiagge di Castelporziano, segnalando come “ da vent’anni le solite bande di ladri scorrazzano indisturbate saccheggiando le auto di chi viene ai Cancelli “, anche nel corso dello scorso weekend, al ‘Mare di Roma’ ladri si sono intrufolati nelle auto parcheggiate, forzando portiere e rompendo vetri, per prendere qualsiasi cosa dagli abitacoli. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

