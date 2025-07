Operai morti a Napoli centinaia di persone alla veglia di preghiera Il cugino della vittima | Lavorate per vita dignitosa

A Napoli circa 200 persone hanno partecipato alla veglia di preghiera, organizzata dalla comunitĂ di Cappella Cangiani del quartiere Rione Alto, in memoria dei tre operai edili morti lo scorso venerdì. In piazza Pica, di fronte al cantiere dove Ciro Pierro, Vincenzo Del Grosso e Luigi Romano hanno perso la vita a causa del cedimento di un montacarichi mentre eseguivano lavori di manutenzione c’era anche il cugino di una delle vittime. “Aveva 54 anni, un uomo che faceva di tutto per la moglie e la figlia – racconta Davide Esposito, cugino di Del Grosso – lavorava di notte e di giorno, quello che gli chiedevano di fare lui lo faceva, perchĂ© il lavoro mancava. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Operai morti a Napoli, centinaia di persone alla veglia di preghiera. Il cugino della vittima: “Lavorate per vita dignitosa”

Sette operai morti a Suviana: Procura di Bologna indaga cinque persone per la strage alla centrale Enel - Cinque persone sono indagate per l’esplosione nella centrale Enel di Bargi, sul lago di Suviana, che il 9 aprile ha causato la morte di sette operai e il ferimento di altri sei.

Altri tre operai morti sul lavoro. Dati Inail: i casi sono in aumento - Tre morti sul lavoro in un giorno. In Veneto, Campania e Lazio. E quattro operai feriti nel crollo di una palazzina in Puglia.

Due operai morti sul lavoro a Salerno e Prato. Il primo per una caduta, il secondo schiacciato - Si segnalano altri due incidenti mortali sul lavoro nella giornata di oggi. Un operaio di circa 60 anni è deceduto sul colpo cadendo da una scala mentre lavorava in un cantiere per la ristrutturazione di un immobile a Scafati, in provincia di Salerno.

+ Operai morti a Napoli, notificati 4 avvisi di garanzia ++ Domani il conferimento dell'incarico per le autopsie (ANSA) - NAPOLI, 28 LUG - Sono stati notificati dalla Procura di Napoli gli avvisi di garanzia nei confronti delle quattro persone coinvolte nelle indagin Vai su Facebook

Due dei tre operai morti a #Napoli a seguito del crollo di un montacarichi erano in nero. Secondo i primi accertamenti, inoltre, erano tutti sprovvisti dei dispositivi di sicurezza previsti per legge. Quattro le persone al momento indagate: il titolare della societĂ p Vai su X

Napoli, al Rione Alto veglia di preghiera in piazza nel ricordo dei tre operai - Circa duecento persone hanno preso parte stasera all’incontro di preghiera organizzato dal parroco della chiesa di Santa Maria di Costantinopoli a Cappella Cangiani, don Raffaele Ponte, ... Si legge su ilmattino.it

Operai morti a Napoli, notificati quattro avvisi di garanzia - Si tratta di due imprenditori, dell’amministratore di condominio e del responsabile della sicurezza. Secondo rainews.it