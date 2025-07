Incidente contromano in A4 | Il conducente non dormiva da due giorni L’82enne ha percorso 7 km nella direzione sbagliata

Aveva fatto inversione convinto di aver imboccato la corsia di marcia lenta, invece era contromano. Sarebbe questa, secondo la polizia stradale di Novara Est, la dinamica dell’incidente che nella tarda mattinata di domenica 27 luglio ha bloccato l’autostrada A4 e causato quattro vittime. Alla guida dell’auto che andava in direzione errata Egidio Ceriano, 82 anni, residente a Magenta (Milano), morto sul colpo. La sua Peugeot 206 Station Wagon ha fatto sette chilometri di autostrada prima di schiantarsi contro una Peugeot 2008 che viaggiava nel verso opposto, quello corretto. Secondo la testimonianza di un amico Ceriano, sentito dal Corriere della Sera, l’anziano soffriva di insonnia e chiesto alla cognata di acquistargli dei sonniferi, sostenendo di non dormire da due giorni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Incidente contromano in A4: “Il conducente non dormiva da due giorni”. L’82enne ha percorso 7 km nella direzione sbagliata

Gravissimo incidente sulla Torino-Milano. Scontro frontale tra Novara est e Marcallo Mesero: un uomo di 82 anni è entrato sulla A4 contromano. 4 uomini sono morti, tra i quali il conducente, e una donna è ferita gravemente. Chilometri di coda e traffico devia Vai su Facebook

?UPDATE [27.07-20:00] #Milano #INCIDENTE STRADALE #autostrada #A4 #Torino-Milano Automobile entra #CONTROMANO (ore 11:30 circa) nel casello di #Marcallo-#Mesero e dopo 2 chilometri impatta su altra vettura. Non si esclude alcuna ipotesi. 4 Vai su X

