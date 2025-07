Poesia pop e magia con Lucio Corsi al No Borders Music Festival

(askanews) – Dopo Jovanotti al No Borders Music Festival è stata la volta di Lucio Corsi che ha portati tra le montagne del Friuli poesia, rock e magia. Un grande successo per il concerto (sold out) del cantautore toscano durante il secondo weekend di No Borders Music Festival di fronte alle 5.000 persone radunatesi per l’occasione ai Laghi di Fusine (UD). Lucio ha proposto una ricca scaletta impreziosita dalle sue canzoni più celebri come Volevo essere un duro, Francis Delacroix, Situazione complicata, Tu sei il mattino e tante altre. GUARDA LE FOTO I look beauty più belli di Lucio Corsi: tra concerti, Sanremo e vita privata. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Poesia, pop e magia con Lucio Corsi al No Borders Music Festival

In questa notizia si parla di: borders - music - festival - poesia

No Borders Music Festival 2025 con Jovanotti, Manu Chao, Goran Bregovic, Mika - No Borders Music Festival 2025 torna ad animare i Laghi delle Fusine con tre weekend di grande musica all’insegna della natura e della sostenibilità .

Pietrasanta in Concerto alla XIX edizione, Music Without Borders - Roma, 15 mag. (askanews) – Torna ad animarsi di grande musica il cinquecentesco Chiostro di Sant’Agostino grazie alla XIX edizione di Pietrasanta in Concerto, festival ideato dalla star del violino, collezionista e fine conoscitore delle arti visive Michael Guttman.

Kings of Convenience al No Borders Music Festival. 3 agosto 2025 - Kings of Convenience arrivano al No Borders Music Festival. Durante il terzo weekend della trentesima edizione, il Festival musicale ospita il duo norvegese che si esibirà  sull’Altopiano del Montasio a Sella Nevea domenica 03 agosto alle ore 14:00.

Lucio Corsi incanta cinquemila spettatori ai Laghi di Fusine: poesia rock tra natura e visioni al No Borders Music Festival ARTICOLO - - > https://triestecafe.it/it/news/eventi/lucio-corsi-incanta-cinquemila-spettatori-ai-laghi-di-fusine-poesia-rock-tra-natura-e-visi. Vai su Facebook

Lucio Corsi porta poesia e rock al No Borders Music Festival; Lucio Corsi incanta cinquemila spettatori ai Laghi di Fusine: poesia rock tra natura e visioni al No Borders Music Festival; Lucio Corsi al ‘No Borders Music Festival 2025’, la prima volta sul palco dei Laghi di Fusine.

Lucio Corsi porta poesia e rock al No Borders Music Festival - Dopo Jovanotti al No Borders Music Festival è stata la volta di Lucio Corsi che ha portati tra le montagne del Friuli poesia, rock e magia. Da msn.com

Lucio Corsi emoziona il “No Borders Music Festival”: successo per il live tra le montagne - ( a skanews) – Dopo Jovanotti al No Borders Music Festival è stata la volta di Lucio Corsi che ha portati tra le montagne del Friuli poesia, rock e magia. Scrive iodonna.it