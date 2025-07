Cristina Plevani è il suo momento | dove la vuole Mediaset dopo l’Isola dei Famosi

Colpo di scena su Cristina Plevani. Dopo la sua importante avventura all’Isola dei Famosi adesso sarebbe pronta a diventare ancora piĂą protagonista in televisione. Infatti, sarebbe stata chiamata per un’esperienza straordinaria, dato che ricoprirebbe un ruolo ambito da moltissime persone. Il nome di Cristina Plevani non era ancora uscito, ma ora sta prendendo sempre piĂą forza. In segreto sarebbe stata contattata per accettare una proposta allettante. Immaginarsi una risposta negativa è praticamente impossibile, dato che lei conosce benissimo questo ambiente lavorativo. Leggi anche: “Ho appena fatto degli esami. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it