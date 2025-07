Hai paura che campi 100 anni? | Fiorella Mannoia ironizza con il marito Carlo Di Francesco – VIDEO

Fiorella Mannoia è impegnata in tour in giro per l’Italia. Tra una tappa e l’altra, l’artista si sposta assieme al marito, produttore e musicista Carlo Di Francesco. I due sono protagonisti ormai da mesi di siparietti che poi diventano virali sui social. Stavolta il tema è stato l’etĂ . Fiorella Mannoia chiede al marito: “Dimmi perchĂ© non parli”. “Ho sonno”, è la risposta. Poi la cantante spiazza ironicamente: “Hai paura perchĂ© ho detto che mia nonna è campata 100 anni e mia madre a 96?”. “Ma non succede con te”, le ha risposto Di Francesco. “Ma come non succede?” che ha poi aggiunto gesto eloquente contro la sfortuna. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Hai paura che campi 100 anni?”: Fiorella Mannoia ironizza con il marito Carlo Di Francesco – VIDEO

In questa notizia si parla di: fiorella - mannoia - marito - francesco

Fiorella Mannoia al Lyrick in versione sinfonica. Viaggio tra i grandi successi insieme a un’orchestra - Dopo l’incredibile successo della data zero, arriva questa sera alle 21 al Lyrick di Assisi “Fiorella Sinfonica - Live con orchestra”, il tour di Fiorella Mannoia (nella foto) che ha collezionato tanti sold out nella stagione invernale e che prosegue in primavera nei teatri e da luglio nelle arene estive.

Fiorella Mannoia in concerto a Baia Domizia il 13 agosto - A pochi giorni dalla fine della reprise primaverile di “Fiorella Sinfonica-Live con orchestra” in tutti i maggiori teatri italiani, Fiorella Mannoia annuncia una nuova imperdibile data nel tour estivo che a partire da luglio, farà tappa in tutte le più belle arene all’aperto: oltre agli.

Fiorella Mannoia denuncia taglio fondi umanitari e sfruttamento risorse in Africa nel concerto di via Asiago - Fiorella Mannoia ha espresso la necessitĂ di riconsiderare le decisioni che hanno portato alla riduzione dei fondi destinati alla cooperazione e alle organizzazioni umanitarie, evidenziando come questo processo stia causando gravi conseguenze.

“Hai paura che campi 100 anni?”: Fiorella Mannoia ironizza con il marito Carlo Di Francesco…; Fiorella Mannoia, il siparietto esilarante con il marito: Hai paura che campi 100 anni?. La risposta inaspettata; Fiorella Mannoia rimprovera il marito Carlo Di Francesco: «Che cosa hai ordinato?».

Fiorella Mannoia, il siparietto col marito: “C’hai paura eh?” - La cantante è diventata protagonista col marito di un simpatico siparietto diventato virale sul web. Segnala notiziemusica.it

Fiorella Mannoia rimprovera il marito Carlo Di Francesco: «Che cosa hai ordinato?» - Quando si tratta di comprare qualcosa ci sono senza dubbio due tipi di persone: chi consulta subito Amazon e chi preferisce andare in negozio. Da ilmattino.it