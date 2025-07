Dal liceo classico la dote del ragionamento complesso che non si perde per tutta la vita Lettera

Inviata da Alberto Cordioli - Ho letto con vero piacere questo breve articolo dove vengono assimilate due esperienze lavorative diverse, che però hanno in comune la stessa formazione classica: Dal liceo classico alla laurea in Ingegneria a 20 anni con 110 e lode: "Alla base della matematica e del greco c'è il ragionamento" L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: liceo - classico - ragionamento - dote

Aversa, al Liceo Classico “Cirillo” premiati i vincitori del concorso giornalistico dedicato a Maria Elvira Virgilio - Premiati, al Liceo Classico “Domenico Cirillo” di Aversa, i vincitori della sesta edizione del concorso giornalistico dedicato a Maria Elvira Virgilio.

Premio Campania Europa: tra i vincitori c’è una studentessa del Liceo Classico “Lombardi” di Airola - Tempo di lettura: 3 minuti Grande soddisfazione al Liceo Classico “Alessandro Lombardi” di Airola per il prestigioso riconoscimento ottenuto dalla studentessa Chiara Meccariello, di classe quinta, che è tra i vincitori della XXI edizione del “Premio Campania Europa 2024/2025” con un elaborato dal titolo “L’Europa: culla dei popoli e geografia di volti”.

Il liceo classico come patrimonio da tutelare, parla Daniele, il 17enne re della traduzione: “Il greco più creativo, il latino più rigoroso, ma si traduce più facilmente” - Il liceo classico resta al centro di un acceso confronto tra esperti, docenti e istituzioni. Da un lato, viene riconosciuto come percorso in grado di sviluppare pensiero critico e flessibilità mentale; dall’altro, non mancano le critiche sulla sua presunta distanza dalle esigenze della società contemporanea.

Inaugurata a Catanzaro la XXII edizione della fiera del libro Gutenberg: “Abbiamo grandi autori”.

Dal liceo classico alla laurea in Ingegneria a 20 anni con 110 e lode: “Alla base della matematica e del greco c’è il ragionamento” - Laura Azzinnaro e Camilla Spezza hanno entrambe raggiunto il traguardo della laurea all’età di vent’anni, distinguendosi per risultati ... Secondo orizzontescuola.it

Notte Nazionale del Liceo Classico 2025 | Lingue classiche | Rai Scuola - Nell’ambito dello stesso concorso, una menzione di merito è stata assegnata al già premiato Liceo Classico “A. Da raiscuola.rai.it