A Civitavecchia il progetto Centumcellae | 60.000 euro per valorizzare il patrimonio storico-archeologico

Civitavecchia, 29 luglio 2025-Un grande investimento culturale per il territorio: nasce ufficialmente “Centumcellae”, un progetto di conoscenza, formazione e valorizzazione del patrimonio storico-archeologico della costiera civitavecchiese. I l Comune di Civitavecchia, capofila dell’iniziativa, ha ottenuto un contributo di 60.000 euro  grazie alla partecipazione a un bando fortemente voluta e promossa dall’ Assessore alla Cultura Stefania Tinti  e vanta partnership autorevoli come il Museo Archeologico Nazionale di Civitavecchia – Direzione Regionale Musei Lazio, UniversitĂ degli Studi della Tuscia – Polo Universitario di Civitavecchia, UniversitĂ Sapienza di Roma, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la provincia di Viterbo e per l’Etruria meridionale. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

