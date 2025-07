Da qui sembra lontano dal 30 luglio al 30 agosto la mostra di Louises Will in Fortezza Nuova

Forno Project presenta "Da qui sembra lontano", mostra personale di Louises Will e curata da Sara Bernhardt Poli, in programma dal 30 luglio al 30 agosto nella Sala del Forno all'interno della Fortezza Nuova. Il vernissage si terrĂ mercoledì 30 luglio, in congiunzione con l'inizio di Effetto. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

