Spacciava marijuana da casa con l' aiuto della compagna 22enne arrestato in via del Rotolo

Uno spacciatore 22enne catanese aveva ideato un sistema che permetteva ai clienti di ordinare le dosi di droga, pagare e ritirare il quantitativo richiesto senza scendere dall’auto, in via del Rotolo. Gli agenti del commissariato Borgo Ognina lo hanno sorpreso ed arrestato mentre era intento a. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

