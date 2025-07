Premio Lunezia 2025 successo per la prima serata con Francesca Michielin e Rita Pavone

Grande successo per la prima serata del Trentennale del Premio Lunezia, tenutasi lo scorso 25 luglio in Piazza Gramsci ad Aulla (Massa-Carrara). Nella serata condotta da Stefano De Martino, Patron del Premio Lunezia, e Riccardo Benini uno spazio speciale è stato dedicato al saluto inviato dal Ministro Alessandro Giuli, un messaggio che si è aggiunto al Patrocinio del Ministero della Cultura e, per la prima volta, ad un contributo economico. Ad aprire la serata, che ha registrato il tutto esaurito, sono stati il poliedrico cantautore Eugenio Ripepi e la cantautrice Chiara Ragnini che, dopo aver eseguito La luce scalza di Ripepi, hanno omaggiato Roberto Vecchioni con un medley chitarra e voce composto da " Alessandro e il mare ", " A.

