Raoul Bova parla il legale di Monzino | La verità dietro alle chat

La procura di Roma, in collaborazione con la polizia postale, sta cercando di ricostruire cosa sia accaduto prima che i messaggi privati inviati da Raoul Bova a Martina Ceretti venissero resi pubblici. Per questo motivo ha aperto un fascicolo con l'ipotesi di reato di tentata estorsione ma non è escluso che possano essere individuati ulteriori reati. " Federico Monzino riferisce di non essere l'autore dei messaggi inviati a Raoul Bova; inoltre Fabrizio Corona è l'unica persona a cui ha inoltrato le chat e gli audio in questione ", ha dichiarato Sirio Serafinelli, dello studio legale Tomaino e De Zan di Milano, avvocato del 29enne. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Raoul Bova, parla il legale di Monzino: "La verità dietro alle chat"

