Taiwan accusa il Sudafrica Ecco cosa c’è dietro la pressione cinese su Pretoria

Il governo sudafricano ha ufficialmente ritirato il riconoscimento dell’ufficio di rappresentanza di Taiwan a Pretoria, trasformandolo in una sede “commerciale” situata a Johannesburg, a partire dal 1° aprile 2025. La decisione, retroattiva e formalizzata il 21 luglio attraverso un avviso pubblicato nella Government Gazette, ha suscitato la dura reazione di Taipei, che ha parlato di un’azione unilaterale, adottata senza consultazione, in violazione dell’accordo bilaterale del 1997. Il ministero degli Esteri taiwanese ha affermato che Pretoria ha ceduto alla pressione della Cina, anche in relazione alla recente visita del vicepresidente sudafricano, Paul Mashatile, a Pechino, dal 14 al 18 luglio. 🔗 Leggi su Formiche.net

