Bisseck Inter, le ultime sul futuro del difensore centrale tedesco in vista del calciomercato estivo dopo gli interessi dalla Premier League. Tra i nomi piĂą caldi in uscita per l’ Inter in questa sessione estiva di mercato c’è anche quello di Yann Bisseck. Il difensore tedesco classe 2000, reduce da una stagione in crescita, è valutato positivamente da Cristian Chivu, ma non è considerato incedibile. Come riportato da Tuttosport, il club nerazzurro ha fissato una valutazione tra i 35 e i 40 milioni di euro, cifra che potrebbe far vacillare la dirigenza qualora arrivasse un’offerta concreta dall’estero, soprattutto dalla Bundesliga o dalla  Premier League, dove il giocatore ha ancora diversi estimatori. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Bisseck Inter, il tedesco resta in uscita: Marotta fissa il prezzo, cosa può succedere