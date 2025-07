Borsa | Europa accelera proseguono le trimestrali Milano +0,85%

Allungano il passo le principali Borse europee a fine mattinata, spinta parzialmente dalle trimestrali in arrivo, mentre è ormai archiviato l' accordo tra Ue e Usa sui dazi. Avanzano di pari passo Parigi e Francoforte (+1,25% entrambe), seguite da Milano +0,85%), Madrid (+0,5%) e Londra (+0,4%). Positivi i future Usa in vista delle scorte di magazzino all'ingrosso e alla vigilia della riunione della Fed sui tassi. Scende ulteriormente a 80,2 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in calo di 0,6 punti a meno del 3,5% e quello tedesco in rialzo di 0,9 punti poco sotto il 2,7%. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Borsa: Europa accelera, proseguono le trimestrali, Milano +0,85%

In questa notizia si parla di: trimestrali - milano - borsa - europa

Borsa di Milano chiude in calo: banche in difficoltà e focus su trimestrali - La Borsa di Milano (-0,62%) chiude in calo, in linea con gli altri listini europei e in controtendenza rispetto al Wall Street.

Borsa: Milano piatta sulle prime trimestrali Usa, giù Leonardo - Borse europee e futures sull'avvio di Wall Street chiaramente in attesa del dato dell' inflazione statunitense, che verrà pubblicato nel primissimo pomeriggio.

Borsa: Milano piatta sulle prime trimestrali Usa, giù Leonardo - Borse europee e futures sull'avvio di Wall Street chiaramente in attesa del dato dell' inflazione statunitense, che verrà pubblicato nel primissimo pomeriggio.

Borsa: Europa in rialzo, effetto trimestrali, Milano +0,7%. Future Usa positivi, scivolone di Stellantis, cede pure Barclays #ANSA Vai su X

Le cinque cose da sapere nel Caffè Affari (ristretto) di lunedì 28 luglio a cura di @gualtierolugli #milanofinanza #cnbc #classcnbc #finanza #mercati #azioni #wallstreet #piazzaaffari Vai su Facebook

Borsa: Europa in rialzo, effetto trimestrali, Milano +0,7%; Borse positive con focus su dazi, a Milano giù Stellantis. Euro in calo verso 1,15 dollari; Borsa: Europa accelera, proseguono le trimestrali, Milano +0,85%.

Borsa: Europa accelera, proseguono le trimestrali, Milano +0,85% - Allungano il passo le principali Borse europee a fine mattinata, spinta parzialmente dalle trimestrali in arrivo, mentre è ormai archiviato l'accordo tra Ue e Usa sui dazi. Lo riporta ansa.it

Borsa: Europa in rialzo, effetto trimestrali, Milano +0,7% - Si muovono in territorio positivo le principali borse europee a due giorni dall'accordo tra Ue e Stati Uniti sui dazi al 15%, che ora deve passare alla fase operativa. Da msn.com