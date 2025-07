Bologna, 29 luglio 2025 - Prima sfida al PalaDozza il 5 ottobre con Napoli, poi Udine in trasferta e Cremona e Sassari in casa. Inizio di serie A non complicato, ma nemmeno da sottovalutare per la Virtus  che quest’anno sarĂ targata Olidata. Oggi la Lega Basket ha ufficializzato il calendario del prossimo campionato di serie A. Si inizia col primo turno domenica 5 ottobre, preceduto dalla Frecciarossa Supercoppa 2025 in programma all’Unipol Forum di Assago sabato 27 e domenica 28 settembre e poi, per quel che riguarda la Virtus, dal doppio impegno di Eurolega con Real Madrid e Valencia. Prima giornata come detto il 5 ottobre, ultimo turno di regular season domenica 10 maggio mentre il girone d’andata si concluderĂ domenica 11 gennaio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Virtus Bologna: ecco il calendario 2025-26, si parte il 5 ottobre con Napoli