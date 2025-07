Sottopasso via Santi Martiri | si riapre in parte giovedì

Tempo di lettura: < 1 minuto Riapre alle 19 di giovedì 31 luglio, su una sola carreggiata che diventa di nuovo percorribile alle auto,  il sottopasso di via Santi Martiri salernitani dove questa mattina l’ assessore alla mobilità del comune di Salerno  Rocco Galdi ha effettuato un sopralluogo per visionare lo stato dei lavori. È in fase di completamento l’intervento che consentirà il collegamento viario nel tunnel del trincerone, con immissione degli autoveicoli da via G.Capasso, per giungere in via Dalmazia. In attesa che vi sia la maturazione del calcestruzzo, rispettando i tempi tecnici di 28 giorni, l’impresa eseguirà le opere di sottofondo e pavimentazione del tunnel con posa in opera dell’illuminazione e dei New Jersey a protezione dei pannelli ignifughi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Sottopasso via Santi Martiri: si riapre in parte giovedì

