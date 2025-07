La Coalizione Per Avellino chiama al rilancio progressista della città

Avellino – La coalizione "Per Avellino", formata da Avs, Controvento e SiPuò, ha tenuto una conferenza stampa al Circolo della Stampa di Avellino per illustrare la propria posizione politica e lanciare una nuova prospettiva di rilancio del campo progressista in città.Alla conferenza sono.

Avellino, la coalizione “Per Avellino” prende le distanze: “La responsabilità di non scendere a patti” - AVELLINO – “La responsabilità di non scendere a patti” è il titolo scelto dalla coalizione “Per Avellino” – formata da Sinistra Italiana, SiPuò e Controvento – per l’assemblea pubblica che si è svolta oggi presso il Circolo della Stampa di Avellino.

Il M5S nella coalizione progressista a sostegno della candidatura di Sandra Antonica.

Comune di Avellino, App suona la carica: “Subito le primarie del campo progressista” - “Bisogna iniziare subito la campagna elettorale, intesa come campagna in primis di ascolto di cittadini, associazioni, gruppi informali. Scrive msn.com