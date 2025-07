Sottrazione di medicinali e presidi sanitari arrestata infermiera del San Pio

Tempo di lettura: < 1 minuto Nella giornata odierna la Polizia di Stato di Benevento ha tratto in arresto in flagranza di reato un’infermiera perchĂ© gravemente indiziata del reato di peculato. L’attività è stata svolta dal personale della Squadra Mobile che ha sorpreso la donna in possesso di presidi sanitari ed altri medicinali asportati poco prima dall’Azienda Ospedaliera San Pio. A seguito di perquisizione domiciliare sono stati successivamente rinvenuti decine di chili di presidi sanitari e medicinali della stessa tipologia. Si rappresenta che la misura è stata adottata di iniziativa da parte dell’Ufficio procedente e che per il principio della presunzione di innocenza, la colpevolezza delle persone sottoposte ad indagine in relazione alla vicenda sarĂ definitivamente accertata solo ove intervenga sentenza irrevocabile di condanna o forme analoghe. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Sottrazione di medicinali e presidi sanitari, arrestata infermiera del San Pio

In questa notizia si parla di: medicinali - presidi - sanitari - infermiera

