La SSC Napoli ha appena rilasciato un comunicato ufficiale: la società azzurra ha appena chiuso l’operazione di calciomercato. Il calciomercato in casa Napoli è sempre più nel vivo. Nonostante le numerose operazioni in entrata già messe a segno, il club capitanato dal presidente Aurelio De Laurentiis vuole continuare a rinforzare l’organico che sarà a disposizione di mister Antonio Conte in vista della prossima stagione ormai alle porte (clicca qui per tutti i dettagli a tal riguardo). Di pari passo, il direttore dell’area sportiva Giovanni Manna lavora anche alle uscite. A tal proposito, è appena arrivato il comunicato ufficiale da parte del club campione d’Italia in carica in merito alla cessione di Alessio Zerbin alla Cremonese. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - ULTIM’ORA – Annuncio UFFICIALE della SSC Napoli: si chiude l’operazione di mercato