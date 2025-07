Feltre revocata la cittadinanza onoraria a Mussolini Il voto decisivo da Fratelli d’Italia

Belluno, 29 luglio 2025 – Il Comune di Feltre (Belluno) revoca la cittadinanza onoraria a Benito Mussolini conferitagli nel 1924 e il voto decisivo per l'approvazione del provvedimento arriva da un consigliere di Fratelli d'Italia. Il consigliere della maggioranza di centrodestra Denis Zatta ha giustificato il suo sì spiegando che l'iniziativa avrebbe potuto ingenerare "bagarre e spaccare la maggioranza", riferisce oggi il Corriere del Veneto. La richiesta, secondo l'opposizione di centrosinistra, è arrivata contestualmente all' intitolazione di una piazza a Giacomo Matteotti, una scelta di coerenza con il passato della cittĂ di Feltre, insignita della Medaglia d'argento al Valor militare per la sua lotta partigiana. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Feltre, revocata la cittadinanza onoraria a Mussolini. Il voto decisivo da Fratelli d’Italia

