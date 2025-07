Cisl Medici Lazio Boschero | Serve intervento deciso sulla sanità

29 luglio 2025- “Senza un intervento deciso, la sanitĂ pubblica continuerĂ a perdere pezzi. E saranno, come sempre, i cittadini soprattutto quelli delle periferie a pagarne il prezzo piĂą alto”. Lo afferma Lucilla Boschero, segretaria della Cisl medici Lazio, all’indomani della decisione della Regione Lazio di dire basta ai “gettonisti” e contrastare la carenza di medici e dirigenti sanitari nelle ASL attraverso l’indizione di nuovi concorsi pubblici. “Sosteniamo la Regione Lazio in questa scelta, ma al tempo stesso  dobbiamo constatare con preoccupazione che, nonostante i bandi, interi reparti – soprattutto nelle aree periferiche – restano vuoti. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

In questa notizia si parla di: lazio - medici - cisl - boschero

Payback dispositivi medici. Broya de Lucia (Conflavoro PMI Sanità ): “TAR Lazio rigetta ricorso, una sentenza che nega giustizia. Ora serve risposta politica immediata” - Roma, 7 maggio 2025 – “La sentenza del TAR del Lazio che rigetta il ricorso contro il meccanismo del payback sui dispositivi medici è, per Conflavoro PMI Sanità , una pagina nera per il diritto e per la tutela del tessuto produttivo italiano”.

Payback dispositivi medici. Broya de Lucia (Conflavoro PMI Sanità ): “TAR Lazio rigetta ricorso, una sentenza che nega giustizia. Ora serve risposta politica immediata” - Roma, 7 maggio 2025 – “La sentenza del TAR del Lazio che rigetta il ricorso contro il meccanismo del payback sui dispositivi medici è, per Conflavoro PMI Sanità , una pagina nera per il diritto e per la tutela del tessuto produttivo italiano”.

Payback dispositivi medici, Broya de Lucia (Conflavoro PMI Sanità ): “TAR Lazio rigetta ricorso, una sentenza che nega giustizia" - “La sentenza del TAR del Lazio che rigetta il ricorso contro il meccanismo del payback sui dispositivi medici è, per Conflavoro PMI Sanità , una pagina nera per il diritto e per la tutela del tessuto produttivo italiano”.

Cisl medici Lazio: “Bene lo stop ai gettonisti, ma ora serve un intervento deciso”; Cisl medici, Claudio Matteini segretario generale.

Cisl medici Lazio: “Bene lo stop ai gettonisti, ma ora serve un intervento deciso” - Il sindacato sull’invito che la Regione ha rivolto alle Asl a utilizzare le graduatorie esistenti e accelerare le procedure concorsuali, anche in vista della scadenza di fine mese dei contratti, come ... quotidianosanita.it scrive

Cisl Medici Lazio: “Bene stop ai gettonisti, ora intervento deciso” - E saranno, come sempre, i cittadini soprattutto quelli delle periferie a pagarne il prezzo più alto”. Da newtuscia.it