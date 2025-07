Nel 2023 investiti oltre 27 milioni di euro in provincia di Forlì-Cesena per il Servizio idrico integrato

Oltre 27 milioni di euro di investimenti in acquedotti, fognature e depurazione realizzati nel 2023 in provincia di Forlì-Cesena per il Servizio Idrico Integrato (Sii).“I dati e le informazioni - spiega una nota - che la struttura di Atersir ha presentato ai sindaci, riuniti nel Consiglio locale. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Accordo tra il Gruppo FS e il Ministero dei Trasporti greco: investimenti per oltre 360 milioni da parte del Gruppo Fs - Investimenti per oltre 400 milioni da parte della Grecia e 360 milioni da parte del Gruppo FS. Nel corso del vertice intergovernativo Italia-Grecia, svoltosi a Villa Doria Pamphilj a Roma, sul fronte ferroviario sono stati annunciati investimenti per contribuire al rilancio e potenziamento della rete ferroviaria ellenica.

Il nuovo Papa conquista i social: oltre 19 milioni le interazioni, spopola negli Usa - (Adnkronos) – L'Habemus Papam conquista la rete e i social, secondo l'Instant mood di Arcadia. Il sentiment globale è positivo per oltre l'80%.

Oltre 63 milioni di euro per 60 progetti pnrr a Pescara: 11 quelli completati - Ancora un anno e mezzo di tempo per completare gli interventi finanziati con il pnrr. Entro la fine del 2026 i cantieri (fisici e non) dovranno chiudere i battenti.

Con la terza variazione di bilancio, la Regione Toscana ha destinato oltre 5,1 milioni di euro a interventi strategici nella provincia di Siena.

Alluvioni, oltre 5 milioni di euro per i territori della provincia colpiti da eventi straordinari

Frode all’iva e riciclaggio, sequestrati beni per 20 milioni di euro; Fondo sociale regionale 2025: Oltre 2 milioni di euro destinati ai servizi sociali nei Comuni della provincia di Lecco; Strade post-alluvione: Attivati investimenti pari a 143 milioni.

Progetto Crescita approva il bilancio: 341 lavoratori, 9,6 milioni di euro e più di 3000 assistiti nel 2024 nella Provincia di Ravenna - 000 persone assistite, 341 lavoratori e un fatturato in crescita dell’11%: sono i numeri del bilancio 2024, chiuso con un fatturato pari a 9 ... Riporta ravennanotizie.it

Regione, Transizione digitale: bando da 58 milioni di euro per oltre mille piccole e medie imprese - Cinquantotto milioni di euro di finanziamento regionale a oltre mille piccole e medie imprese del territorio emiliano- Si legge su chiamamicitta.it