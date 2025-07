963 ATA in posizione di comando presso gli USR | gli AVVISI e le scadenze

Gli Uffici Scolastici Regionali stanno pubblicando gli avvisi relativi alle procedure selettive per l'individuazione di personale ATA di ruolo da destinare in posizione di comando presso le strutture territoriali del Ministero dell'Istruzione e del Merito per l'anno scolastico 20252026.

Posizione di comando per funzionario esperto, possono partecipare i DSGA. AVVISO Aran in scadenza il 16 maggio - L’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) ha aperto una procedura per individuare una risorsa da assegnare temporaneamente, tramite comando, presso la sede di Roma.

963 ATA in posizione di comando presso gli USR: gli AVVISI e le scadenze - Gli Uffici Scolastici Regionali stanno pubblicando gli avvisi relativi alle procedure selettive per l’individuazione di personale ATA di ruolo da destinare in posizione di comando presso le strutture territoriali del Ministero dell’Istruzione e del Merito per l’anno scolastico 2025/2026.

