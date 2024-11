Gaeta.it - Incendio fatale a San Carlo Canavese: 78enne perde la vita cercando di salvare i ricordi familiari

Facebook WhatsAppTwitter Il 25 novembre 2024, la piccola comunità di San, situata nel cuore del Piemonte, ha visto la propria tranquillità spezzata da una tragedia terribile. Unha ridotto in cenere una delle baracche di legno abitate da famiglie sinti, provocando la morte di Caterina Della Garenna, 78 anni, che ha perso lamentre tentava di mettere in salvo delle fotografie preziose legate ai suoi cari. Questa vicenda ha scosso profondamente la comunità locale, riaccendendo l’attenzione sulle precarie condizioni abitative degli abitanti e sulle sfide che affrontano ogni giorno.La disperazione di una donna coraggiosaCaterina Della Garenna è ricordata dai suoicome una persona che ha speso la propriaper la famiglia. Nella notte, quando le fiamme hanno invaso la baracca dove viveva, ha deciso di tornare all’interno per cercare immagini che avrebbero dovuto rimanere nel cuore, ma che a quel punto stavadifisicamente.