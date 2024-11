Ilfattoquotidiano.it - “Il tumore sta crescendo, non è una risposta favorevole, ma continuo a restare fiduciosa”: Eleonora Giorgi racconta la sua malattia a Verissimo

“Ilsta. Non è una, ma”. A dirlo è, che, ospite a, ha aggiornato Silvia Toffanin sulle sue condizioni di salute dopo la diagnosi di cancro al pancreas arrivata più di un anno fa. Nonostante le diverse cure a cui si è sottoposta, lacontinua a progredire, ma l’attrice non perde la speranza: sempre ospite agli studi Mediaset, infatti,aveva rivelato che da gennaio comincerà con un nuovo farmaco sperimentale.“Ilcontinua a crescere, anche se non in maniera devastante. Non è una, mae a lottare affinché ogni giorno sia speciale, per mantenere un barlume di vita e non essere solo una persona ospedalizzata”, spiega l’attrice. Parole a cui si aggiugnono quelle del figlio Andrea, seduto al suo fianco, che ribadisce la volontà di non perdere la speranza neanche in un momento così delicato e di essere felici e sorridenti, apprezzando anche i più piccoli progressi.