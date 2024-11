Donnapop.it - Giulia Valentina è diventata mamma: il post che ha pubblicato ha lasciato tutti senza parole

Nonostante sia un’affermata influencer,è molto riservata sulle cose davvero importanti della sua vita privata.Nelle scorse ore, infatti, l’ex di Fedez èdel suo primo figlio e ha annunciato il lieto evento tramite Instagram, condividendo alcune foto dall’ospedale. La notizia della gravidanza è arrivata solo quattro mesi fa, sempre via social, e in quell’occasione anche Chiara Ferragni si era congratulata con la collega.oggi ha 33 anni e lo scorso luglio, parlando del suo fidanzato – di cui l’identità è top secret – aveva detto quanto segue: “Lui sarà il padre dei miei figli”. E in effetti così è stato: oggi èe ha avvertito i suoi followers nel pieno del suo stile. Come? I dettagli a seguire.Condividendo alcune polaroid dall’ospedale,ha scritto solo: “Fatto”.