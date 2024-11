Bergamonews.it - Giovani Onde presenta “Zona Zero-Ritorno alle origini”: un evento di musica, street art e laboratori

Bergamo. La città è di tutti e deve provare ad essere luogo di incontro, di confronto e di promozione di idee. Questa la mission dell’organizzato da: undedicato aima non solo, trasversale, ricco di iniziative ma anche di significato, volto a dare voce ai ragazzi eloro mille espressioni. È con questo intento che gli educatori che lavorano per il progetto messo in campo dal 2021 dal Comune di Bergamo, in collaborazione con Solco Città Aperta, e l’assessoratoPoliticheli hanno deciso di promuovere l’iniziativa che si terrà in Piazzale Marconi nel pomeriggio di mercoledì 27 novembre, d1318. Una giornata che rapuno strumento importante per avvicinare i, residenti in città ma anche in provincia, ad attività partecipazione vita città.