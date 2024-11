Game-experience.it - GameStop Italia è stata acquisita da Cidiverte di GameLife

Leggi su Game-experience.it

ha ceduto aS.p.A., la società di distribuzione guidata da Pietro Vago, il 100% del capitale sociale diItaly S.r.l.Come anticipato correttamente da Igizimo, il distributoreno di tutti i giochi di take-Two Interactive in, quindi anche GTA e 2K Games, è pronto ad arricchire la propria catena di negozi videoludica.Qui di seguito leggiamo quanto riportato dall’atto notarile l’8 Novembre 2024 a Milano: “Con atto dell’8 novembre 2024, repertorio N. 10186/5366, stipulato presso il Notaio Marco Ferrari in Milano, la societàGlobal Holdings S.à r.l. (la conferente) ha ceduto la totalità delle quote dellaItaly S.r.l. alla societàS.p.A. (l’acquirente) e per l’effetto di tale operazione il controllo sul capitale sociale è stato trasferito a quest’ultima e la denominazione della Società modificata inS.