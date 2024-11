Calciomercato.it - Fonseca mette in dubbio Leao: “Juve? Il problema è la dimensione delle cose”. Abraham: “E’ sempre una finale”

Leggi su Calciomercato.it

Le dichiarazioni del tecnico portoghese e dell’attaccante rossonero alla vigilia del match di Champions League, valevole per la quinta giornataE’ vigilia di Champions League per il Milan di Paulo. Il tecnico portoghese parla in conferenza stampa in vista della sfida di domani contro lo Slovan Bratislava.DIRETTA Slovan Bratislava-Milan, la conferenza di: seguila LIVE (LaPresse) – Calciomercato.it “Abbiamo parlato di quanto sia importante vincere domani – afferma subito in conferenza stampa il tecnico portoghese -. Non dobbiamo guardare quello che lo Slovan ha fatto fin qui. Non possiamo sottovalutare questa partita. Fino a questo momento siamo stati una squadra che ha fatto bene contro le grandi, meno con le piccole. Stiamo lavorando per cambiare questo. Vogliamo essere una squadra con ambizionialla stessa maniera.