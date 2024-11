Gaeta.it - Fater amplia il congedo per donne vittime di violenza: una vittoria per il sostegno femminile

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter La joint venture tra Angelini Industries e Procter & Gamble, conosciuta come, ha preso una decisione significativa per offrire supporto allelavoratrici che hanno subito. A partire da oggi, l’azienda estende ildi maternità per ledida 3 a 6 mesi, in risposta a una crescente esigenza di protezione e aiuto per le. Questo nuovo provvedimento rappresenta un passo avanti nella lotta contro ladi genere e pone l’accento sull’importanza di una rete diadeguata per chi si trova in situazioni di difficoltà. L’iniziativa è il risultato di un dialogo costante tra l’azienda e realtà come WEWorld, un’associazione umanitaria con la qualecollabora dal 2020.Il nuovo: un supporto concreto per leha deciso dire ilper ledicon l’obiettivo di fornire un aiuto reale e immediato a chi vive esperienze traumatiche.