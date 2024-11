Gaeta.it - Farmacie marchigiane in prima linea: in arrivo l’Urea Breath Test per dignosticare l’infezione da Helicobacter pylori

Facebook WhatsAppTwitter Negli ultimi mesi, oltre 130nelle Marche si sono attivate per offrire un servizio innovativo alla popolazione:. Questo esame veloce consente di rilevareda, un batterio che può causare gravi danni alla mucosa gastrica e portare a problematiche ininali. L’iniziativa, promossa da Federfarma Marche, rappresenta un’importante opportunità per migliorare la diagnosi e il monitoraggio della salute gastrica dei cittadini.L’importanza della formazione per i farmacistiFederfarma Marche ha organizzato sessioni di formazione in due località, Senigallia e Lido di Fermo, per preparare lead eseguire questo esame. L’iter formativo ha fornito ai farmacisti le competenze necessarie per gestire iled è stato avviato dopo l’analisi di dati recenti che indicano come oltre un terzo della popolazione italiana potrebbe essere affetta dal batterio.